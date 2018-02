„Bauen & Wohnen“

Bei der Firma Eberharter sucht man gemeinsam mit dem Kunden nach ganz individuellen Lösungen, die von der Wohnzimmergestaltung bis hin zum Interieur eines ganzen Hauses reichen. Auf der Messe fällt ein sogenanntes Funktionsmöbel aus Eichen Rough-Holz in Kombination mit Messing und Leder ins Auge. Es besticht aber klarerweise nicht nur durch seine optischen Reize, sondern vereint Schreibtisch, Flatscreen und Bücherwand in einem und lädt so gleich zum verweilen ein. Richtig gemütlich machen kann man es sich auch auf Martin Zirngibls Polstermöbeln. Die bequemen Sessel und Sofas aus Samt, Leder oder Leinen in trendigen Blautönen werden auch hier zum Großteil in der eigenen Werkstatt produziert. „Handcrafted“ sind auch die Couch- und Esstische von Dreikant, die Matthias Lienbacher, Mario Siller und Stefan Rehrl aus Naturhölzern und Stahl in Golling zusammenbauen.