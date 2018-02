Kulturschiene am Hauptbahnhof

Start der heurigen kulturschiene ist Samstag, der 17. Februar ab 14 Uhr mit der Salzburger Kultformation Scheibsta & die Buben live, einer Tape-Art Installation des italienischen Künstlers Carlo Galli und abwechslungsreicher Kulinarik am Winter Food Market. In den darauffolgenden Wochen und Monaten wird ein spannendes Programm mit Aufführungen von Street Artists, temporären Kunstinstallationen, die Errichtung eines Each One Teach One Spots sowie urbanen Highlights geboten.



„Wir wollen den Bahnhof und den Vorplatz zu einem Ort machen, an dem sich die Salzburgerinnen und Salzburger wieder gerne aufhalten“, sagt Kulturressortchef Bernhard Auinger zur Initiative. „Dass Kultur diesen Platz im Wortsinn anziehend macht, konnten wir beim Jazz-Festival Take the A-Train und bei Performances der Sommerszene schon erleben. Wenn der Bahnhofsvorplatz jetzt regelmäßig zum Schauplatz für junge Straßenkunst wird, wächst das Salzburger Kulturangebot auch jenseits der Altstadt um eine spannende, niederschwellige Facette.“