Oed erhält ein völlig neues Gesicht

Spätestens in vier Jahren wird der Stadtteil Linz-Oed nicht wiederzuerkennen sein. In den nächsten Wochen wird das in die Jahre gekommene Einkaufscenter dem Boden gleichgemacht. Drei neue Gebäude mit vier, fünf und sechs Etagen sowie zwei neue Parkhäuser werden gebaut. 1200 Wohnungen werden modernisiert.