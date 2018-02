„GroKo“: AfD-Chef freut sich auf „goldene Zeiten“

Interner Unmut bei CDU und SPD

Nach der schwierigen Einigung von Union und SPD wächst sogar in deren eigenen Reihen Unmut über zentrale Vereinbarungen. Vom Wirtschaftsflügel der Union kam am Donnerstag heftige Kritik an der Vergabe des Finanzministeriums an die SPD. Die Jusos bekräftigten ihre generellen Vorbehalte und setzen weiter auf einen Stopp der "GroKo" beim bevorstehenden SPD-Mitgliederentscheid.