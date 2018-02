Ein Berufsbild mit falschem Vorurteil

Es ist die boomende Branche und in Salzburg noch im Hintertreffen: Am IT- und Technik-Sektor sind akut 400 Stellen offen, ausgebildete Fachkräfte aber schwer zu finden. Auch, weil das Fachgebiet der IT mit dem Voruteil der "Nerds" zu kämpfen hat - zu Unrecht! Die FH Salzburg steuert nun dagegen: Studiengänge werden ausgebaut und sogar mit gut bezahlten Nebenjobs im Paket angeboten. Ein Novum.