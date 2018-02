Die Lokalbahn benötigt rasch neue Garnituren

Wie sieht nun die bauliche Situation auf den beiden Strecken aus?

Die Badener Bahn fährt oberirdisch (mit zahlreichen Übergängen, an denen es immer wieder zu Unfällen kommt) nach Wien und taucht am Gürtel in den Straßenbahn-Tunnel ein. In der Wiedner Hauptstraße erreicht sie wieder das Tageslicht, die Züge wenden vor der Oper am Ring.