Medizin geht vor: Josef Steigers Handball-Pause!

„Es ist immer blöd, wenn ein Spieler, der eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielt, ausfällt. Sei es durch eine Verletzung oder andere Gründe“, sagte Trainer Raúl Alonso. So wie Joe als Linkshänder am rechten Flügel. Seinen Platz wird Clemens Wilfling übernehmen, Armin Hochleitner und Thomas Kandolf werden aushelfen. Und vielleicht kehrt Steiger in den kommenden Wochen zurück. „Joe kann den Trainingsrückstand sicher wegstecken“, so Alonso.