In diesen Fällen sagen wir Danke!

Klimaanlage auf Kreuzfahrtschiff sorgte für Ärger

Gekränkelt hat Leser Johann B. während seiner zweimonatigen Kreuzfahrt nach Australien. „Die Klimaanlagen auf dem Schiff waren von Beginn an zu kalt eingestellt. Ich hatte vier Wochen lang immer wieder Fieber, Husten und Schnupfen“, so der Oberösterreicher verärgert. Auch mit der Reinigung seiner Kabine war der Leser unzufrieden, weshalb er sich beim zuständigen Offizier an Bord beschwerte. „Es hat sich dann einiges gebessert, jedoch viel zu spät“, berichtete der Leser weiter. Costa Kreuzfahrten hat in diesem Fall besonders kundenfreundlich reagiert und in Kulanz das verrechnete Serviceentgelt erstattet.