Die Westachse ist auf Schiene

855 Euro für reguläre Jahreskarten, 506 Euro für unter 75-jährige SeniorInnen bzw. 381 Euro für über 75-jährige SeniorInnen. Das ist der Preis für die seit 1. Juni 2017 kombinierbaren Jahrestickets für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Tirol und in Vorarlberg: Ein einzigartiges Angebot in ganz Österreich. Und seit 1. September kann die davon vermutlich am meisten profitierende Gruppe – die Studierenden bis zum 26. Lebensjahr – durch den Kauf des Vorarlberger Jugend- und des Tiroler Studitickets um insgesamt 552 Euro im Jahr alle Öffis vom Bodensee bis zu den Lienzer Dolomiten nutzen. „Wir haben in Tirol und Vorarlberg das österreichweit beste Angebot für Studierende“, sind Ingrid Felipe und Johannes Rauch überzeugt.