Olympia: Kraft in der Qualifikation im Spitzenfeld

Bei Schlierenzauer noch "bisserl zäh"

"Ich bin hier sehr viel gesprungen, im Training war es immer so ein Auf und Ab. Einer war ganz gut, sonst war es noch ein bisserl zäh", berichtete Schlierenzauer. "Ich habe das Rezept noch nicht ganz gefunden. Grundsätzlich ist es aber eine coole und lässige Schanze. Es ist ein bisschen windanfällig, man braucht sicher auch das nötige Glück. Schlussendlich muss aber der Sprung auch passen, das muss ich mir noch einmal im Video anschauen, was in der Quali weniger gut war als im Training am Vormittag." Man müsse jetzt einmal ein Hakerl machen, die Qualifikation sei erledigt, sagte er.