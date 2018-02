OÖ: Viele Abmeldungen aus Nachmittagskindergarten

SPÖ-Familiensprecherin Petra Müllner präsentierte am Donnerstag einige Zahlen aus Gemeinden im Bezirk Wels-Land: In Weißkirchen, Holzhausen und Schleißheim würden demnach Gruppen wackeln. In Weißkirchen seien 24 von 68 Kindern abgemeldet worden. Eine Helferin müsse gekündigt werden, bei drei weiteren Mitarbeiterinnen werde es Stundenkürzungen geben. Auch in Holzhausen, wo ein Drittel der 27 Kinder künftig nicht mehr am Nachmittag kommt, stehen demnach im Herbst Personal- oder Stundenkürzungen an, ebenso in Schleißheim mit 17 Abmeldungen von bisher 79 Kindern oder in Edt bei Lambach. Müllner kritisiert, dass durch die Nachmittagsgebühren "der Gesamtkuchen für Kinderbetreuung nicht erhöht wird, weil gleichzeitig das Land seinen Anteil an der Kinderbetreuung massiv kürzt".