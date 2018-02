Des Nachbars lauter Gockel

Was für die einen pures ländliches Idyll bedeutet, ist für die anderen eine akustische Folter: „Seit mehr als einem Jahr peinigt mich ein Hahn in Nachbars Garten“, schreibt uns Helene S. Im Sommer ertöne sein „Kikeriki“ zwischen drei und vier Uhr Früh – und zwar „nicht einmal, sondern etwa alle 20 Minuten fünf- bis siebenmal hintereinander, bis halb acht Uhr“, so die Leserin. Im Winter gehe das Gekrähe gegen fünf Uhr früh los. Frau S. ist erschöpft, ihr fehlt der Schlaf. Das Ganze sei vor allem „im Sommer bei geöffnetem Fenster eine Qual“, so Frau S., „denn sobald man wieder einschläft, ist man auch schon wieder wach.“ Selbst bei geschlossenem Fenster sei der laute Gockel zu hören. Ihr Gang zur Stadtgemeinde Stockerau blieb ohne Erfolg.