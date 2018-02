„Feuer und Flamme“ für Olympia in Graz

Die Befürworter: Geht es nach VP-Bürgermeister Siegfried Nagl und seinem blauen Vize Mario Eustacchio, wird Graz 2026 „Host City“ der olympischen Winterspiele. Ausrichten will man die Spiele mit Schladming, Ramsau, Bischofshofen, Hochfilzen, dem Kreischberg, mit Inzell, Königssee und Kärnten. Im Schladminger Gemeinderat wurde am Mittwoch ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefällt. Nagl will die Bewerbung mit „Feuer und Flamme angehen. Von Bundeskanzler Sebastian Kurz gab es bereits positive Signale, vorbehaltlich der Machbarkeitsstudie.“