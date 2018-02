„Fast“ alles klar: Veith im Riesentorlauf dabei

Österreichs in der ersten Olympia-Woche startende Alpinski-Damen sind vollzählig in Südkorea. Auch am Donnerstag wurde auf dem Rennhang in Yongpyong intensiv trainiert. Los geht es dort am Montag mit dem Riesentorlauf, die Starterinnen sind bekannt. Neben Mini-Medaillen-Hoffnung Stephanie Brunner sowie Bernadette Schild und Ricarda Haaser geht auch Anna Veith beim ersten Rennen an den Start.