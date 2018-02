Die 100-jährige Margarethe debütierte am Opernball

Die Schweizerin Margarethe Gruber ist 100 Jahre alt – und jung im Herzen. Sie erfüllt sich deswegen am Donnerstag einen Lebenstraum und debütierte auf dem Wiener Opernball. "Tragen werde ich ein 40 Jahre altes Kleid", kündigte sie an: "Das ist doch kein Alter. Auch nicht für eine Robe." Bundeskanzler Kurz lud Gruber zu sich in die Loge ein.