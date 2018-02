‘Whiskey-Dinner zu zweit’ im Wert von 140 EURO

Das 1090

Das 1090 ist ein Ort, der für All in One Gastronomie steht und für Qualität und Freundlichkeit weit über den 9. Bezirk hinaus bekannt ist. Frühstück, Mittag und Abendessen wird zu fairen Preisen angeboten und nicht zu vergessen muss der der Sonntagsbrunch erwähnt werden, der unglaubliche Wellen geschlagen hat.

Täglich wird ab 17 Uhr die Bar aktiviert, wo viele Eigenkreationen der Barkeeper serviert werden. Zum Beispiel der "Je t'aime Paris" (ein Drink mit Hennessy, Drambuie, Honigsirup, Limettensaft und Zimt) macht Lust auf mehr!

5-GÄNGE-MENÜ





Austern und Carpaccio mit Trüffelöl

Glas Two James Spirits Johnnie Smoking Gun

.

Yam mit Blütenhonig und Wachsei

Verkostung von Bulleit Rye und #RoeandCo

.

Rinderfilet mit Talisker Port Ruighe und Grillgemüse

.

Birnen-Maroni-Dessert mit Überraschung

.

Schokopraline gefüllt mit Lagavulin (16 Jahre alter Whiskey)