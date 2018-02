Wegen hoher Mietpreise: „Landflucht“ kehrt sich um

Die Abkehr von der „Landflucht“ macht sich vor allem in St. Margareten im Rosental bemerkbar (plus 2,3 Prozent). Bürgermeister Lukas Wolte: „Viele unserer Bewohner arbeiten in Klagenfurt und Ferlach, da wird Wohnen aber immer teurer, daher siedeln sie zurück und bauen sich bei uns Häuser.“ Das habe im Vorjahr auch zu einem Geburtenboom in der Gemeinde geführt