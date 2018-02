Nach 24 Stunden! Lindsey endlich in Pyeongchang

Nicht zu glauben - aber Lindsey Vonn hat's tatsächlich geschafft. Nach dem heillosen Reisechaos von Mittwoch auf Donnerstag ist der US-Superstar endlich in Pyeongchang angekommen. 24 Stunden hat's insgesamt gedauert, am frühen Donnerstagnachmittag dann aber das Posting, auf das ihre Fans so gewartet haben: Eine zufriedene Lindsey und ihr sichtlich entspanntes Hündchen Lucy haben die Reise-Strapazen gut überstanden. Olympia kann losgehen.