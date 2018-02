Berühmter „bisexueller“ Gänserich gestorben

"Er war so ein spezieller Kerl!"

Schließlich starb "Henry" im Jahr 2009 im Alter von 30 Jahren - und "Henrietta" suchte sich einen neuen Partner. "Thomas" blieb alleine zurück und Beobachter wurden Zeugen seiner traurigen Rufe nach seinen Gefährten. Als er 2013 langsam gesundheitliche Probleme bekam und auf beiden Augen erblindete, kam er in die Obhut des Wellington Bird Rehabilitation Trust, wo er selbst ohne Augenlicht noch bei der Aufzucht zahlreicher Küken behilflich war. "Er war so ein spezieller Kerl und hatte einen wunderbaren Charakter", schreibt die Einrichtung auf ihrer Facebook-Seite. "Wir werden dich von ganzem Herzen vermissen!" "Thomas" wird im Rahmen einer öffentlichen Zeremonie neben "Henry" begraben werden - und zwar in jener Bucht, die die beiden jahrelang gemeinsam bewohnten.