Kühtai: In Schnee-Labor wird weißes Gold erforscht

5500 Hektar Pisten werden in Tirol mit Kunstschnee bedeckt. Eine teure und aufwändige Angelegenheit. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammentaten, um das so genannte Schneekompetenzzentrum Tirol aus der Taufe zu heben. „Dieses Zentrum nimmt konkrete Formen an“, verkündete die Landesregierung am Dienstag. Die konkrete Form ist ein Freiluftlabor, das seit Kurzem im Kühtai betrieben wird. Eingebunden sind unter anderem Uni Innsbruck, das Management Center Innsbruck (MCI) und die Fachhochschule Kufstein.