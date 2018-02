SOS-Faschingskostüme zum selber machen

Alles was ihr dafür braucht sind sechs rosa Federboas, ein längeres Gummiband, rosa, hautfarbenen und schwarzen Filz sowie einen Kleber. Als erstes knotet man das Gummiband um die Hüfte, sodass es locker sitzt. Die Federboas in der Mitte durchschneiden und jede einzelne mit dem Gummiband verknoten, damit ein flauschiger Rock entsteht. Aus dem Filz schneidet man den Flamingo-Kopf, -Hals und -Schnabel aus und verklebt alle Teile. Zum Abschluss die übrige Federboa mit dem Flamingokopf verkleben und das Ende in den Rock stecken. Nun noch ein rosa Top anziehen und fertig ist der Do It Yourself-Flamingo.