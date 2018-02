Wieder ein Rekordjahr für Palfinger

"2017 war einerseits ein Jahr der Konsolidierung. Nach der größten Akquisition der Unternehmensgeschichte im Jahr 2016 wurden vor allem in Nordamerika und im Marinebereich umfassende Maßnahmen gesetzt, um auch in Zukunft profitables Wachstum zu ermöglichen. Andererseits war 2017 ein Jahr der Weichenstellung, in dem wir die neue Vision und Strategie erarbeitet haben“, so fassen die beiden Palfinger-Vorstandsmitglieder, Felix Strohbichler und Martin Zehnder, die wichtigsten Entwicklungen des Jahres 2017 zusammen.