Zehn Feuerwehren löschten Großbrand im Innviertel

Der 57-jährige Besitzer der Werkstätte bemerkte von seinem Büro aus die Flammen am Mittwochabend, alarmierte sofort die Feuerwehr. Er sah jedoch sofort, dass Löschversuche seinerseits zwecklos waren, denn das Feuer loderte bereits meterhoch in den Himmel. So beschränkte er sich darauf, dass er mehrere Fahrzeuge, die in der Nähe standen, in Sicherheit brachte.