Vorsicht, fiese Porno-Falle auf Facebook!

Vor falschen Freunden sollte man sich nicht nur im wahren Leben in Acht nehmen, sondern auch auf Facebook, warnt mimikama.at. Andernfalls drohten Nutzer derzeit in eine fiese Porno-Falle zu tappen, so der gemeinnützige Verein, der sich mit Falschmeldungen, Spam, Abofallen, und anderen Gefahren im Netz befasst.