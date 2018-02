Husten Sie dem Husten etwas!

Eine weitere Möglichkeit ist einige Tropfen ätherisches Öl (z. B. Eukalyptus) in das Wasser zu geben. Achtung: Bei kleinen Kindern sollten keine mentholhältigen oder ähnlich stark riechenden Substanzen verwendet werden. Auch für Asthmatiker gilt sicherheitshalber „Finger weg“. Ein weiteres beliebtes Hausmittel sind Wickel, wie dieser mit Erdäpfeln: Vier bis sechs Stück weichkochen, danach in ein (Geschirr)tuch legen und zerdrücken. Hat der Wickel an Temperatur verloren (ist er zu heiß, besteht Verbrennungsgefahr!), auf die Brust legen, bis er abgekühlt ist. Aber auch eine Kombination aus ätherischen Ölen (Thymian, Kampfer, Latschenkiefer etc.) eignet sich für Brustwickel, es gibt bereits auch fertige Mischungen zu kaufen. Viel trinken, am besten Tee. Thymian, Anis und Schlüsselblume lösen den Schleim. Den Hustenreiz lindern Eibisch, Spitzwegerich und Efeu. Positiver Nebeneffekt: Wer gezielt trinkt, nimmt mehr Flüssigkeit zu sich. Das wirkt der Austrocknung der Schleimhäute entgegen und fördert die Verflüssigung des Schleims. Unterstützend helfen auch Mittel aus der Apotheke. Bessern sich die Beschwerden nicht, Arzt aufsuchen!