Menschen schossen 130 Mal auf Orang-Utan

In der Leiche des fünf bis sieben Jahre alten, männlichen Orang-Utans hätten Pathologen mindestens 130 Luftgewehr-Kugeln gefunden. Das sei "die größte Anzahl in der Geschichte der Konflikte zwischen Orang-Utans und Menschen in Indonesien", sagte Tierschützer Ramadhani. Der Affe starb demnach am Dienstag im Ort Teluk Pandan im Osten der Insel.