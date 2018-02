„Fußballer müssen heute auch Medienprofis sein“

Als "Investment-Punk" und Autor beschäftigt sich Hörhan mit der Welt der Digitalisierung. Er nimmt in unserer krone.tv-Serie nicht nur den aktuellen Arbeitsmarkt und die Zukunftsvisionen der heimischen Wirtschaft unter die Lupe, sondern diskutiert mit Brancheninsidern und Experten auch über (Aus-)Bildung, dringend benötigte Skills, Chancen und Risiken und den Einstieg Älterer in oft noch unbekannte digitale Welten.



Fußballer in digitaler Ökonomie

Mit Hörhan spricht der Fußball-Profi über die notwendigen physischen und psychischen Voraussetzungen, die Profispieler mitbringen müssen und die wesentlichen Charaktereigenschaften und Administrations-Skills abseits des Rasens, mit denen diese heutzutage konfrontiert sind. Außerdem streichen die beiden die duale Ausbildung der Spieler in Clubs und Akademien sowie KADA ("Karriere danach") hervor und besprechen auch die notwendige Professionalität, mit der Spitzensport betrieben wird. So müssen Spieler heutzutage auch Medienprofis sein, um eine optimale Vermarktung ihrer Person erreichen zu können. Weitere Themen des Gesprächs sind esports, Roboter-Fußball und der Umgang mit Kritik, auch in sozialen Medien.