Volksschüler als Cardio-Checker

Die Zweitklässlerin Linda hat gerade den Titel „Run for fun-Coach“ erreicht, während der zehnjährige Florian bereits ein „Cardio-Checker“ ist, aber ein „Cardio-Experte“ werden will. Die Schüler freuen sich über ihre Auszeichnungen, die sie im Rahmen des Projekts „I love my heart“ an einer der mittlerweile 30 beteiligten Schulen in Wien und Niederösterreich „erworben“ haben. Ein voller Erfolg, der nun auch mit dem Vorsorgepreis Europäische Regionen 2018 geehrt wurde. „Die Zahlen geben uns recht“, freut sich Initiator Dr. Erwin Steiner, bekannt als „Dr. School“. „Seit dem Start von ,I love my heart‘ konnten wir in unserer Pilotschule OVS Herderplatz in Wien die Anzahl übergewichtiger Kinder von 40 bis 60 Prozent auf 7,5 Prozent senken, die Ausdauerleistung hat sich von 20 auf 100 Prozent erhöht, das Interesse an Bewegung, die ohne Druck Spaß macht, hat sich bei fast allen gefestigt.“