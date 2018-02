14 Millionen Besucher in Swarovski Kristallwelten

Die Swarovski Kristallwelten in Wattens in Tirol haben sich am Mittwochabend über ihren 14-Millionsten-Besucher gefreut. Das brasilianische Ehepaar wurde von Markus Langes-Swarovski begrüßt und anschließend von Andre Heller persönlich durch die Wunderkammern geführt. Zudem wurde Heller als "künstlerischer Vater" des Riesen geehrt, teilten die Kristallwelten in einer Aussendung mit.