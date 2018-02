China schickt „Robocop“ am Bahnhof auf Patrouille

Der diesjährige 40-tägige Frühlingsfest-Reiseansturm hat am 1. Februar begonnen. Es wird erwartet, dass im Zeitraum rund um die Feier etwa drei Milliarden Reisen in China unternommen werden. Der Nordbahnhof in Shenzhen allein wird demnach rund um das chinesische Neujahr mehr als 9,2 Millionen Reisende verzeichnen. Nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender wird Neujahr diesmal am 16. Februar gefeiert. Nach dem Jahr des Hahns beginnt dann das Jahr des Hundes.