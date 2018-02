Fünf sexy Valentingstags-Kleider unter 50 Euro

Es ist bald wieder so weit: Der Valentingstag steht vor der Tür. Der Tag, an dem man als Paar seine Liebe feiert, Quality-Time miteinander verbringt und sich anschmachtet. Ein besonderer Anlass verlangt aber natürlich auch ein besonderes Outift. City4U hat fünf sexy Kleider für den Tag der Liebenden herausgesucht. Unter 50 Euro und Rot wie die Liebe um den Partner gleich beim Dinner in Wallung zu versetzen.