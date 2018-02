Vierte Niederlage in Folge für Grabner

Die New York Rangers haben am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) ihre vierte Niederlage in Serie kassiert. Das Team des Kärntners Michael Grabner unterlag den Boston Bruins zu Hause 1:6. Grabner blieb im vierten Spiel in Folge ohne Scorerpunkt. Der 30-Jährige hält im Saisonverlauf weiterhin bei 21 Toren und fünf Assists.