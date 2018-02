„U-Ausschuss muss kommen!“

Der Kontrollausschuss am Aschermittwoch ist Intensitätsstufe 1 der Aufklärungsarbeit im Landtag, daher ist wichtig, welche Auskunftspersonen dort eingeladen werden können. „Die ihr wollt, sicher nicht – und das habt ihr selbst so unterschrieben“, sagt FPÖ-Klubchef Herwig Mahr sinngemäß in Richtung SPÖ und Grünen. Selbst drückt Mahr das nicht so pointiert aus, die Botschaft kommt aber bei den politischen Empfängern so an.