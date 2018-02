Höhle erforscht und in Bergnot geraten

Drei achtjährige Buben aus dem Bezirk Kufstein sind am Mittwoch in Not geraten, weil sie eine kleine Höhle erforschen wollten. Die Kinder waren am Nachmittag am Fuße der Kirche zu St. Nikolaus im Gemeindegebiet von Ebbs durch ein steiles, felsdurchsetztes Waldgebiet zu der Höhle aufgestiegen, teilte die Polizei mit. Als sie nicht mehr weiterkamen, blieben sie stehen und riefen lautstark um Hilfe.