Nagano 1998: „Maier hat mein Feuer entfacht“

Landertinger: "So ein Viech"

"Es war ein ganz besonderer Spirit, der da auf mich übergesprungen ist", sagt Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits, "Zumal wir immer in der Flachau auf Skiurlaub waren." Rodler Wolfgang Kindl: "Maier hat in dieser Woche mein Feuer entfacht. Kurz darauf habe ich mit dem Leistungssport begonnen und beschlossen: Ich möchte in meinem Sport auch der Beste werden!" Für Biathlon-Olympiamedaillengewinner Dominik Landertinger ist Maier nach wie vor das große Vorbild: "Ich dachte mir: So ein Viech! Allein wenn ich daran denke, zieht es mir die Gänsehaut auf. Bei uns in der Skihauptschule war er tagelang das einzige Thema." Und Snowboard-Freestylerin Anna Gasser: "Ich war damals sechs. Für mich war es wie ein schönes Märchen!"