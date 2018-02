Burgstaller schießt Schalke ins Halbfinale

Finale am 19. Mai

Schalke hatte den DFB-Pokal zuletzt 2011 gewonnen. Vor den Gelsenkirchnern waren bereits Meister Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ins Halbfinale eingezogen. Die Auslosung für die Runde der letzten vier erfolgt am Sonntag in Dortmund, Spieltermine sind der 17./18. April. Das Finale geht am 19. Mai im Olympiastadion in Berlin über die Bühne.