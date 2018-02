Schotten wollen dritten Trump-Golfplatz verhindern

Die Petitionsplattform 38 Degrees gab unterdessen beim Institut Survation eine Umfrage in Auftrag. Das Ergebnis: 68 Prozent der Schotten lehnen das Trump-Golfvorhaben ab. Allerdings ist abzusehen, dass die Trump Organization ihre neue Golfanlage durchsetzen wird - so wie sie dies bereits in Balmedie getan hat. Eine dritte Golfanlage besitzt der US-Präsident in Turnberry, etwa 80 Kilometer südlich von Glasgow.