Ostküste verheert: Tote und mehr als 250 Verletzte

Stunden nach dem Beben ereignete sich am Mittwoch vor Taiwan ein weiteres schweres Erdbeben. Das Helmholtz-Zentrum im deutschen Potsdam gab die Stärke nahe der schon vom ersten Beben stark getroffenen Stadt Hualien mit 5,6 an, die US-Erdbebenwarte mit 5,7. Über weitere Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Den Angaben zufolge ereignete sich das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern.