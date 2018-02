Nacht-Chirurgie in Bad Aussee soll bleiben

Seit Tagen gibt es in der Region Befürchtungen, dass es aufgrund des Ärztemangels künftig in der Nacht keine chirurgische Versorgung am LKH Bad Aussee geben wird. Am Mittwoch hielt KAGes-Vorstandsvorsitzender Karlheinz Tscheliessnigg in einer Aussendung fest: „Es ist nicht daran gedacht, die chirurgische Versorgung an einem der beiden Standorte abzuschaffen, weder bei Tag noch bei Nacht.“ Das Versorgungsangebot werde umgruppiert, nicht ausgedünnt.