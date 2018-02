Graz und Schladming halten an Olympia-Plänen fest

Es waren deutliche Worte, die der erkrankte Sport- und Finanzlandesrat Anton Lang am Dienstag im Landtag verlesen ließ: Dem Land fehlt, wie berichtet, das Geld für die Olympischen Winterspiele 2026! Schladming und Graz streben die Bewerbung dennoch an. In der Landeshauptstadt soll es in den nächsten Wochen eine große offene Bürgerversammlung zu diesem Thema geben.