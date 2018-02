„Food:Moakt“ in Gastein

Während beim Auftakt Philip Rachinger vom „Mühltalhof“ in Neufelden gemeinsam mit den Tourismusschülern Bad Hofgastein aus Fleischspezialitäten von Metzgermeister Johann Gruber sowie Bergkäse vom Vorarlberger Qualitätsjunkie Caspar Greber eine kulinarische Symphonie am japanischen Grill komponierte, geben heute Martin Pfattner vom „Pretzhof“ in Sterzing, Rudi Pichler vom „Seehof“ in Goldegg sowie Jurgis Asvydis den Ton an. Welche Gerichte sie aus der „Kochhaube“ zaubern, wird noch nicht verraten. Dass sie den Gaumen der Feinschmecker schmeicheln, steht bei Zutaten wie Schafmilchtopfen vom Mitterhub Bauer, Käse von Veronika Stuhler, Brot von Simone Dankl und den Kräutermischungen von Heidi Huber aber außer Zweifel!