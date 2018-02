Grippewelle hat Oberösterreich im Griff

So waren von 31 Schülern einer Klasse im BORG Bad Leonfelden 16 krank daheimgeblieben. Doch diese Kinder und Jugendlichen scheinen, wie auch mitversicherte Partner oder auch Pensionisten, in der Statistik der Gebietskrankenkasse nicht auf. Hier sind derzeit 4034 Versicherte wegen Erkältungskrankheiten (inklusive Influenza) gemeldet. In nebenstehender Grafik ist die Verteilung der Krankenstände nach Bezirken zu sehen. Wer die Zahlen addiert, merkt, dass es weniger als die 4034 sind – der Rest sind in OÖ Versicherte, die in anderen Bundesländern leben.