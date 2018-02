Rutschpartie sorgte für Unfälle und Verletzte

Obwohl es in den Tallagen nicht viel schneite, waren die Fahrbahnen Mittwochfrüh matschig – was zu zahlreichen Unfällen führte. So endete ein Skiausflug der Ponfelder Schüler schon bei der Anfahrt auf die Simonhöhe: Der Bus kam von der Straße ab und konnte erst am Nachmittag mittels Kran geborgen werden.