„Die EU muss sich nicht um alles kümmern!“

Tirol stellt bei der gerade begonnenen EUSALP-Präsidentschaft das Thema Subsidiarität in den Mittelpunkt. "Nicht alles soll von der EU-Kommission reguliert werden, es braucht auch noch einen Spielraum für die Regionen", sagte LH Günther Platter (ÖVP) in diesem Zusammenhang im Rahmen der Präsentation des Tiroler Präsidentschaftsprogrammes am Mittwoch in Innsbruck.