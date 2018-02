Eine Königin für Herberstein

Caesar freilich, der die neue Gefährtin roch und hörte, war da schon wesentlich nervöser. Noch ist er im Löwenhaus durch eine Trennwand von seiner Prinzessin (das heißt Amira nämlich übersetzt) getrennt, aber die soll schon in den nächsten Tagen weg sein. „Und dann hoffen wir, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt!“ Wie sich das männliche Revierverhalten auswirkt, ist nämlich vorher nie absehbar. Aber wenn die Herzen fliegen, dann hofft man beim König der Tiere und seiner neuen Königin auch auf Nachwuchs. „Das wäre auch zoologisch eine schöne Sache, weil der Berberlöwe in der freien Wildbahn schon ausgestorben ist“, so Wolkner-Steinberger. Aber mit Löwenbabys wird aufgrund der Jugend von Amira & Caesar nicht vor 2020 gerechnet.