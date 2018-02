Griffith: „Meine Nase sieht schrecklich aus“

Gut gelaunt zeigte sich Schauspielerin Melanie Griffith am Mittwoch bei der Fragestunde in der Wiener Lugner City. Die 60-Jährige, die in einem bereits vor 20 Jahren von dem im November 2017 verstorbenen Designer Azzedine Alaïa entworfenen schwarzen Kleid den Operball besuchen wird, wurde nur beim Thema Beautytipps kurz ernst und erzählte von ihrer Hautkrebsoperation, die der Grund für ihre Narbe auf der Nase ist.