Günstigeres Roaming brachte Handys zum Glühen

Mit der Angleichung der Roaming-Tarife innerhalb der EU an die nationalen Preise mit 15. Juni 2017 ist das Roaming explosionsartig angestiegen. "Im dritten Quartal 2016 waren es noch 407.990 Gigabyte an Daten, im gleichen Quartal 2017 allerdings schon 1.989.000 Gigabyte, die im EU-Ausland verbraucht wurden. Das entspricht einem Anstieg von 388 Prozent", rechnete die Regulierungsbehörde RTR am Mittwoch vor.