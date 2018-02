„Dieses Wochenende ist richtungsweisend“

Der Tscheche hatte lange die Nase vorne, stand in 31 Spielen von Beginn an im Tor. Swette in 15. Aber jetzt kommt die entscheidende Phase, rückt das Playoff näher, geht’s auch um die Verträge für die nächste Saison. „Mir taugt’s in Innsbruck. Mein Ziel war von Anfang an, die Nummer eins zu werden. Es war für mich aber nicht immer einfach“, erklärte Swette, der gerne in Tirol bleiben würde.