Große Hotelketten nehmen Kurs auf Graz

Die Nächtigungszahlen in Graz steigen seit Jahren konstant an – und damit wird die Stadt auch für große Hotelketten immer interessanter: Das NH-Hotel am Pfauengarten wird noch heuer fertig, bis 2020 soll zudem ein „Intercity Hotels“ am Bahnhof entstehen und auch „Motel One“ hat Pläne in der Murmetropole.