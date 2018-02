Nach Trennung im TV: Großes Babyglück bei Jessi

# Saturday Night Forever

Die 18-jährige Jessi aus Stockerau in der Nähe von Wien ist eine Newcomerin aus der beliebten ATV-Sendung „Saturday Night Forever“. Wöchentlich heiß diskutiert, zeigen sich Jugendliche in der Sendung beim Party machen und Trinken in jeder Lebenslage und vor allem mit jedem Promillepegel. Die Regel: Je mehr, desto besser – auch für die Zuseher. Bei der jungen Jessi drehte es sich neben dem Abfeiern auch um ihren Freund Manuel, der während der aktuellen Staffel zu ihrem Ex wurde. In der letzten Folge kam es zu einem Streit nach der Trennung.



# Neues Babyglück

Vor dem großen Staffelfinale verkündete sie nun via Facebook allerdings eine fröhliche Botschaft: Der Nachwuchs ist unterwegs. Jessi ist in der 20. Schwangerschaftswoche. Der glückliche Vater ist kein anderer als ihr Ex-Freund Manuel, der mit ihr bei „SNF“ drehte.